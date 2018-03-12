Путину показали гибрид пшеницы и ржи

Президент России Владимир Путин осмотрел селекционную теплицу Национального центра зерна (НЦЗ) имени Павла Лукьяненко в Краснодаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, сотрудники центра рассказали о том, как происходит процесс селекции новых гибридов зерновых на примере гибрида пшеницы и ржи — тритикале.

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Также президенту были продемонстрированы образцы уже выведенных сортов пшеницы, ячменя, полбы, кукурузы, гороха, тритикале, конопли.

Уточняется, что тритикале используется в основном для кормов, однако исследователи центра вывели сорт, который может употребляться и для хлебопечения.