Сотрудникам EgyptAir разрешили работать в аэропорту Москвы

По словам источников египетских СМИ, сотрудникам авиакомпании EgyptAir выдали разрешения на работу в московском аэропорту, передает РИА «Новости».

Сообщается, что источник в компании пообещал, что последние детали с разрешением на посадку самолетов в аэропорту Москвы будут завершены в конце марта или начале апреля. Ожидается, что рейсы в Москву будут совершаться при помощи самолетов нового поколения Boeing 737 800.

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Источник в Каирском международном аэропорту отметил, что представители авиакомпании «Аэрофлот» также начали получать разрешения на работу в зонах прилета и вылета аэропорта, а для рейсов российской авиакомпании был выделен специальный зал ожидания.

Ранее источник назвал дату возобновления прямых рейсов между Москвой и Каиром.