Китай призвал США отказаться от пошлин на сталь и алюминий

Директор департамента торговой защиты и расследований министерства коммерции Ван Хэцзюнь призвал не вводить импортные пошлины на сталь и алюминий, а также предупредил о возможных мерах для защиты прав и интересов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на экономическое ведомство.

«Китай настойчиво призывает США уважать авторитет многосторонней торговой системы и как можно скорее аннулировать соответствующие меры», — заявил Хэцзюнь.

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Чиновник считает, что в Китае выразили озабоченность пошлинами с помощью каналов на разных уровнях. Он отметил, что Пекин оценит ущерб от пошлин и на основе этой оценки предпримет «сильные меры».

«Мы отметили, что эти меры США вызвали сильный протест со стороны ЕС, Бразилии, Южной Кореи, Австралии Турции, России и многих других членов ВТО, которые заявили о намерении предпринять в отношении американской стороны надлежащие контрмеры», — подчеркнул Хэцзюнь.

Ранее сообщалось, что против импортных пошлин выступили во Франции, еврокомиссар также призвала США не вводить пошлины на сталь и алюминий. Трамп, в свою очередь, отложил введение пошлин как минимум на 15 дней.