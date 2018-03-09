В США рассказали о повышении пошлин на алюминий в случае договора с Канадой и Мексикой
США увеличат пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, если будет достигнута договоренность об их отмене для Канады и Мексики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Белом доме.
«Если мы сможем договориться с Канадой и Мексикой, нам придется повысить тарифы для остальных стран… чтобы обеспечить защиту наших производителей стали и алюминия», — сказал источник.
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По решению президента США Дональда Трампа, Соединенные штаты введут пошлину в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. Он отметил, что сборы не будут распространяться на материалы, произведенные в США, призвав иностранные компании к работе в Штатах.
Ранее сообщалось, что Трамп отложил введение пошлин на алюминий и сталь.