«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в тяжелой экономической ситуации его компании виноваты политики прошлого, которые предпочитали покупать газ только у России, и население, которое потребляло слишком много газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России», — сказал Коболев.

Реклама

Он также добавил, что это произошло из-за политиков «с очень популистской натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России».

По его словам, в результате подобной позиции на Украине было «гигантское неэффективное потребление газа».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт похвалила Украину за экономию газа.