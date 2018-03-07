Путин подписал закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу

Президент России Владимир Путин подписал закон о схеме передачи Росимуществу Промсвязьбанка, на базе которого создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предоставляет правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России в агентстве на сумму до 150 млрд руб. АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что министерство ожидает начала работы Промсвязьбанка в качестве спецбанка для гособоронзаказа в мае 2018 года.