Туск предложил соглашение после Brexit с нулевым тарифом по всем секторам торговли

Председатель Евросовета Дональд Туск предложил после Brexit заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле по всем секторам с нулевым тарифом на товары. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что будущее экономическое партнерство сторон должно регулироваться соглашением о свободной торговле.

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«Я предлагаю стремиться к торговому соглашению по всем секторам и с нулевым тарифом на товары. Как и другие торговые отношения, оно должно включать услуги. В рыбной ловле необходимо сохранить взаимный доступ к водам и ресурсам», — сказал Туск.

Ранее министр по делам Brexit Дэвид Дэвис рассказал о будущем экономическом партнерстве Великобритании и ЕС.