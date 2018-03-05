Пушков назвал «Нафтогаз» «вымогателем»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков считает, что украинская компания «Нафтогаз» больше похожа не на покупателя, а вымогателя. Об этом политик написал в твиттере.

«Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя», — написал Пушков.

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Политик подчеркнул, что когда Россия прекратит поставки газа на Украину, президент страны Петр Порошенко перестанет говорить о «газовом шантаже». Пушков также отметил, что после расторжения договора о поставках газа »(Украине откроются) светлые перспективы закупок газа у США или Катара».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.