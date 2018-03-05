«Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа

«Нафтогаз Украины» не видит пока оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко

«Мы не видим пока оснований для разрыва договора по транзиту», — сказал Витренко на пресс-конференции.

Реклама

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

«Газпром» не возобновил поставки газа на Украину из-за отсутствия допсоглашения с «Нафтогазом». Деньги, которые украинская сторона перечислила за мартовские поставки, «Газпром» вернул. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести экономный режим потребления газа в стране, и расценивает действия российской компании как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража.