ЦБ оценил «дыру» в капитале «Алтайбизнес-банка» в 23 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии «Алтайбизнес-банка» составила 23,334 млн руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Уточняется, что по результатам обследования активы банка насчитывали 156,737 млн руб, а обязательства составили 180,071 млн руб.

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Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Алтайбизнес-банк».

По величине активов кредитная организация занимала 512 место в банковской системе России.