Порошенко: контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет разорван

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» не будет разорван. Об этом он сказал на совещании по ситуации в энергетическом секторе Украины, передает РИА «Новости».

Ранее «Газпром» заявил, что начинает процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

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«Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и «Газпром» в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления», — сказал Порошенко.

В то же время украинский президент отметил, что контракт между двумя компаниям не предусматривает возможность разорвать его в одностороннем порядке.