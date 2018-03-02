Путин открыл две электростанции в Калининградской области

Президент России Владимир Путин дал старт работе двух электростанций в Калининградской области, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Две парогазовые ТЭС — Маяковская и Талаховская — имеют мощность каждая по 156 МВт. Всего в регионе по решению российского правительства строятся четыре элекстростанции. Также будут построены газовая Прегольская ТЭС мощностью 456 МВт и угольная Приморская ТЭС мощностью 198 МВт.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Калининград, где он должен принять участие в медиафоруме с представителями региональных СМИ.