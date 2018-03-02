Новак назвал странным решение арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза» выглядит странно. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает РИА «Новости».

«Если исходить из того, что я по прессе вижу, судя по всему, какое-то странное решение, когда не учитываются при транспортировке газа такие же аргументы, которые при поставке газа учитывает суд. То есть «Газпрому» посчитали за недопоставку для транзита газа, но при этом «Нафтогазу» не посчитали за недозаказ в соответствии с контрактом. Это очень странно», — отметил министр.

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Новак добавил, что его министерство пока не получало официального решения суда.

Ранее «Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража. В своем заявлении компания отметила, что арбитры согласились с доводами украинской стороны, однако аргументы российской компании они во внимание не приняли.

2 марта «Газпром» объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».