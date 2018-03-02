СМИ: ФБР проверяет международную сделку Иванки Трамп

ФБР изучает одну из международных деловых сделок Иванки Трамп, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По их словам, ФБР изучает переговоры и финансирование по сделкам, связанным с гостиницей Trump International и башней в Ванкувере.

Отмечается, что так как Иванка Трамп является советником президента, проверка является стандартной процедурой. ФБР внимательно изучает международные сделки как Иванки Трамп, так и ее мужа Джареда Кушнера, чтобы определить, «может ли какая-то из них представлять опасность в виде давления со стороны иностранных агентов, в том числе Китая».

Ранее Иванке Трамп не понравилось сравнение с сестрой Ким Чен Ына.