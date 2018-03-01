Порошенко: «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся после решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает «112 Украина».

По мнению украинского президента, Нафтогаз» должен добиваться ареста активов «Газпрома», если выплаты не будут осуществлены по решению Стокгольмского арбитража.

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«…если «Газпром» не оплатит эти деньги, я так понимаю он начал это делать еще вчера, НАК («Нафтогаз» — Газета.Ru) должна добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде Северного-потока — 2», — сказал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил «достать наперсточников» из «Газпрома».

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть фактически покупая у них тот же российский газ, но с наценкой. После обязующего решения арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у РФ. Однако пока поставки так и не были возобновлены.