«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» по делу о транзите газа

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу «Нафтогаза» по транзитному спору. Об этом украинская компания сообщила в своем твиттере.

Таким образом, по итогам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен будет выплатить $2,6 млрд, добавили в «Нафтогазе».

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Украинская компания требовала от «Газпрома» $16 млрд за недостаточные объемы транзита газа.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленный газ.