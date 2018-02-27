Россельхознадзор ввел усиленный контроль за животноводческой продукцией из Белоруссии

Россельхознадзор с 27 февраля ввел усиленный лабораторный контроль за животноводческой продукцией с 9 предприятий Белоруссии в связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Об это сообщает RNS.

Контроль усилен в отношении ОАО «Бобруйский мясокомбинат», СОАО «Беловежские сыры», ООО «ГолПолТорг», ФХ «Минюка», ОАО «Милкавита», ООО «Несвижский завод детского питания», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, ОАО «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский».

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Также ведомство, учитывая повторное выявление остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в охлажденной говядине производства ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», приняло решение ввести временные ограничения в отношении этого предприятия.

«Одновременно с вышесказанным, Россельхознадзор проинформировал компетентное ведомство Республики Беларусь о двух случаях выявления фальсификации сыров растительными жирами в продукции ОАО ''Щучинский маслосырзавод», — отмечается в сообщении.

Россельхознадзор с 26 февраля ввел временные ограничения ввел, сливок и некоторых видов молочной продукции. Однако позже ведомство отсрочило запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии до 6 марта.