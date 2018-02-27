В МИД Португалии заявили о намерении расширять экспорт в Россию
Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва завил о намерении страны наращивать экспорт в Россию, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос, а Россия стала девятой среди крупнейших поставщиков товаров в Португалию.
«90% импортируемых из России товаров — это нефть. Россия является очень важным для нас поставщиком энергоресурсов. В целом, в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился по сравнению с 2016 годом, мы отмечаем позитивную тенденцию. И сейчас цель Португалии — нарастить экспорт в Россию», — сказал Силва.
По его словам, в настоящее время политика страны в области энергетики предполагает диверсификацию источников энергии.
Ранее сообщалось, что «Газпром» 21 февраля установил абсолютный исторический рекорд по экспорту газа за сутки.