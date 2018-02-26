России и Египет вернутся к обсуждению рейсов на курорты после запуска полетов в Каир

Россия и Египет могут вернуться к обсуждению вопроса проверок аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха весной, после возобновления полетов в Каир, заявил глава Минтранса России Максим Соколов, передает РИА «Новости».

«Вопрос будет поставлен только весной, после открытия направления на Каир. Вернемся к вопросу обсуждения с нашими египетскими коллегами», — ответил Соколов на вопрос, когда могут быть начаты проверки аэропортов.

Ранее глава Ростуризма разъяснил возможность авиатрансфера для российских туристов от Каира на египетские курорты.