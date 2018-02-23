Новые правила для «обманутых дольщиков» вступили в силу

В пятницу, 23 февраля в силу вступили новые правила отнесения граждан к категории «обманутых дольщиков», сообщает «Российская газета».

Новые правила были утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр.

Отмечается, что по новым правилам покупатель должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр «обманутых дольщиков». На статус могут претендовать люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Покупатели нежилых помещений, в том числе апартаментов, теряют право на господдержку.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что в 2017 году были восстановлены права шести тысяч дольщиков.