Чистая прибыль «Русала» в 2017 году увеличилась на 3,6%

В 2017 году чистая прибыль объединенной компании «Русал» («Российский алюминий») по международным стандартам финансовой отчетности выросла по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составила $1,222 млрд, сообщили в пресс-службе компании.

Скорректированная чистая прибыль показала рост в 3,7 раза, до $1,077 млрд, нормализованная чистая прибыль увеличилась на 64%, до $1,573 млрд, выручка компании возросла на 24,9%, до $7,224 млрд.

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Чистый долг «Русала» по состоянию на 31 декабря 2017 года равнялся $7,649 млрд, продемонстрировав снижение на 9,2%.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Русала» сменит бизнесмена Олега Дерипаску на посту президента компании.