Госдума приняла закон о передаче Промсвязьбанка в госсобственность

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о передаче Промсвязьбанка в госсобственность. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что правительство примет в казну от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб, снизив имущественный взнос в агентство на аналогичную сумму.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что министерство ожидает начала работы Промсвязьбанка в качестве спецбанка для гособоронзаказа в мае 2018 года.