Кудрин увидел у криптовалют большое будущее

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что криптовалюты имеют большое будущее. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, у криптовалюты большое будущее, но по мере стандартизации, по мере решения технических вопросов, чтобы не было мошенничества и хакерских взломов. Вот вы сегодня биткоин намайнили или купили, потеряли код и потеряли сбережения. Поэтому по мере выстраивания решений и задач минимум через два года уже какие-то выводы сложатся о криптовалюте полностью», — сказал Кудрин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что судьба криптовалют не понятна.