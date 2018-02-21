Австрийская OMV профинансировала «Северный поток — 2» более чем на €300 млн

Австрийская OMV профинансировала «Северный поток — 2» в 2017 году на €324 млн. Об этом сообщается в материалах компании.

«В 2017 году произошли первые платежи по соглашениям о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2», в результате чего зафиксирован отток денежных средств в размере €324 млн», — заявили в OMV.

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Ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может начаться в текущем году.

Он также подчеркнул, что разрешения на строительство уже получены от Германии и Швеции.