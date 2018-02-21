Госдума одобрила в первом чтении продление «дачной амнистии»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на два года, до 1 марта 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее автор проекта закона, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Газете.Ru», что принципиального отличия от сегодняшней «дачной амнистии», которая завершается 1 марта 2018 года, в новом законе не будет.

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Депутат отметил, что если бы «дачная амнистия» прекратилась, то ею не воспользовались бы несколько сотен тысяч человек.

Он также напомнил, что амнистия действует с 2006 года.