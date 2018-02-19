Тульские малые и средние предприятия смогли привлечь кредиты на 1 млрд рублей

Малые и средние предприниматели из Тульской области получили по линии Корпорации МСП гарантийную поддержку и поручительства на общую сумму 654,3 млн руб. Это позволило им привлечь 1,02 млрд руб. кредитных средств на реализацию собственных проектов, заявил глава корпорации Александр Браверман, сообщается в пресс-релизе организации.

В 2017 году объем гарантийной поддержки малых и средних предприятий Тульской области по сравнению с показателями 2016 года в Тульской области был увеличен с 49,8 млн до 427,4 млн.

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Потенциальные крупные инвестиционные проекты в Тульской области, возможность поддержки которых рассматривает Корпорация МСП, могут совокупно привлечь гарантии на 1,9 млрд руб. и кредитные средства объемом 2,9 млрд руб.

Как заявил губернатор региона Алексей Дюмин, на текущий момент в области работает более 62 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в которых заняты свыше 180 тыс. человек. По его словам, в Тульской области активно внедряются 12 целевых моделей по упрощению административных процедур, повышению инвестиционной привлекательности, созданию благоприятных условий ведения бизнеса, в числе которых – целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

«В минувшем году Тульская область продемонстрировала устойчивую тенденцию роста в области востребованности предпринимателями реализуемых мер поддержки, — отметил Браверман. — Это свидетельствует об увеличении экономической активности, укреплении потенциала сегмента МСП в регионе, а также повышении уровня информированности предпринимателей о государственных инструментах содействия развитию МСП».