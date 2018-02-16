Меркель и премьер Польши поспорили о «Северном потоке-2»

Германия считает газопровод «Северный поток-2» экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу, заявила бундесканцлер Ангела Меркель, сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем Nord Stream 2 экономическим проектом. Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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Премьер Польши не согласился с позицией Германии.

«Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника», – возразил ей премьер Польши. По словам Моравецкого, он высказался за распространение на «Северный поток-2» норм третьего энергетического пакета ЕС.

По словам Меркель, по этому поводу Польша и Германия продолжают переговоры.