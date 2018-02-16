Замглавы Минфина рассказал о планах по выпуску ОФЗ в юанях

Замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал «Газете.Ru» о планах по выпуску ОФЗ в юанях.

«Можно сказать, что сейчас мы держим паузу. Там большие перемены по регулированию рынков внутри Китая происходят. Мы хотим понять, куда заведет это регулирование. Плюс большие усилия предпринимаются властями Китайской Народной Республики по интернационализации юаня, и это может иметь, скажем так, очень любопытные последствиями для юаня», — сказал Сторчак.

Реклама

Он также отметил, что юань уже стал резервной валютой.

«Роль его будет постепенно быстро нарастать. Поэтому учитывая все эти факторы, наверное, не стоит, сломя голову, куда-то бежать», — добавил Сторчак.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов продолжает работу по подготовке эмиссии юаневых бондов.