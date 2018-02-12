ОПЕК за месяц выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 136%

ОПЕК в январе текущего года выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи на 136%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, страны картеля незначительно снизили добычу нефти в месячном выражении — на 8,1 тыс. баррелей в сутки, до 32,302 млн баррелей в сутки.

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«В то время, как добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии», — заявили в ОПЕК.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия сократила в январе 2018 года добычу нефти на 301,2 тыс. баррелей в сутки.