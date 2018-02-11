Польские СМИ сообщили, что влияние украинцев на экономику Польши сильнее президентского

Польское издание Gazeta Prawna составило рейтинг самых влиятельных людей в экономике Польши, поместив на второе место украинцев. Рейтинг опубликован на сайте газеты.

В рейтинге украинцы названы «коллективным героем польской экономики». Отмечается, что их роль на рынке труда возрастает.

Реклама

Будучи помещенными на второе место, украинцы обогнали президента Польши Анджея Дуду. Первую строчку рейтинга занял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В пятерке оказался еще один иностранец — президент Франции Эммануэль Макрон занял четвертое место.

Ранее СМИ сообщили, что в Венгрии начались «паспортные облавы» на украинцев-нелегалов.