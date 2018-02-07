«Норникель» и «Русская платина» создадут совместное предприятие

«ГМК Норильский никель» и «Русская платина» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого стороны создадут совместное предприятие (СП) по добыче металлов платиновой группы. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

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Глава «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что инвестиции в совестное предприятие «Норильского никеля» и «Русской платины» по добыче металлов платиновой группы составят 250 млрд руб.

Уточняется, что СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы (МПГ) с целевым объемом производства 70-100 тонн МПГ в год.

Ожидается, что создание СП будет завершено до конца текущего года.

Для данного проекта будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.