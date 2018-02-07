Топилин назвал причину снижения реальных доходов россиян

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что двухлетнее падение реальных доходов россиян объясняется сокращением теневого сектора экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов. Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, вот он как раз начинает сворачиваться», — сказал Топилин.

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Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что низкие доходы граждан России являются главным препятствием для экономического роста страны.

Она подчеркнула, что в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов.