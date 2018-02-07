Голодец рассказала о «серьезном вызове» для России

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявил, что отказ от неэффективных рабочих мест является «серьезным вызовом». Об этом сообщает RNS.

«Я думаю, что когда мы говорим сегодня о росте производительности труда, это прежде всего отказ от неэффективных рабочих мест, замена их машинами и оборудованием. Причем желательно, чтобы эти машины и оборудование также производились на территории России, чтобы мы могли не только их производить, но и обслуживать. Это очень серьезный вызов и это очень серьезный шаг, без которого не может быть развития нашей экономики», — сказала Голодец.

Реклама

Она подчеркнула, в России есть «целые структуры», которые не предъявляют качественных требований к новым рабочим местам.

Ранее сообщалось, что Голодец назвала доходы россиян препятствием роста экономики.