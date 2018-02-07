СМИ: российские бизнесмены столкнулись с проблемами от «кремлевского доклада»

Российские бизнесмены начинали замечать, что их деятельности уделяют более пристальное внимание после публикации в США «кремлевского доклада». Об этом сообщает Bloomberg.

Так, один неназванный бизнесмен из списка отметил, что сделка, которая должна закрыться в течение нескольких месяцев, может сорваться. Другой бизнесмен посетовал, что доклад ударил по его репутации.

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Источники агентства также указывают, что после публикации доклада банки начали более тщательно следить за транзакциями бизнесменов из списка.

Ранее Кремль пообещал своевременный ответ на «кремлевский доклад».