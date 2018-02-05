Исследование: половина россиян решают сложности при выплате кредитов с помощью друзей

Почти половина российских семей сталкивались с трудностями в выплате кредитов. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ.

«Около половины российских семей сталкивались с трудностями в выплате кредитов. В первую очередь они обращаются за помощью к родственникам или друзьям, а услугами рефинансирования пользуются крайне редко», — заявили в НАФИ.

Реклама

Уточняется, что с трудностями при выплате кредитов сталкивались 47% опрошенных. За последние два года их доля не меняется (46% в 2015 году).

Ранее сообщалось, что россияне задолжали банкам более 12 трлн руб.