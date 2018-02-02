Медведев рассказал о землетрясении в ходе обсуждения постановления номер 666

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешным заседание глав правительств ЕАЭС, несмотря на небольшое землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что глава правительства в шутку предположил, что подземные толчки были связаны с обсуждавшимся на тот момент постановлением совета министров Беларуси номер 666.

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«Встреча прошла в теплой атмосфере, сопровождавшейся, как известно, небольшим землетрясением в период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению совета министров Республики Беларусь номер 666», — сказал с улыбкой Медведев.

Он подчеркнул, что данный факт «конечно, наводит на разные мысли».