Путин выразил недовольство промышленным ростом за прошлый год

Президент России назвал уровень промышленного роста по итогам 2017 года неудовлетворительным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может», — сказал Путин.

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При этом президент отметил, что такие отрасли, как транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленность показывают хорошую динамику.

Ранее Путин заявил, что ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%.