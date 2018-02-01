Merrill Lynch сохранил рекомендацию «покупать» по акциям «Роснефти»

Американский инвестиционный банк Merrill Lynch выпустил доклад «Роснефть»: Свободный денежный поток и дивиденды Роснефти готовятся к рекордам в 2018 году. Рекомендуем покупать».

Цены акций «Роснефти» за последние два месяца вернулись к росту, констатируется в документе. «Сильный свободный денежный поток в совокупности с ожидаемой по 2018 году дивидендной доходностью на уровне 7% позволяют нам выделить акции «Роснефти» в качестве фаворитов среди нефтяных компаний EEMEA», — отмечается в комментарии.

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«В наши расчеты мы теперь включаем платеж от АФК Система и недавние приобретения «Роснефти». В результате, мы скорректировали наши ожидания по чистой прибыли и повысили целевую цену по акциям «Роснефти» на 6,3% до $6,94/ГДР, сохранив рекомендацию «покупать», — говорится в докладе.

Merrill Lynch отмечает, что беспокойство по поводу предоплат и агрессивной политике M&A постепенно сходят на нет в связи с тем, что Интеграция недавно приобретенных международных активов идет по графику и ожидаемый их вклад будет виден уже в текущем году; к тому; и несмотря на геополитическую неопределенность в Венесуэле и Курдистане, поставки нефти по договорам предоплаты должны продолжиться по графику.

Банк полагает, что генерация свободного денежного потока и сокращение баланса предоплат позволят «Роснефти» начать сокращать долговую нагрузку в 2018 году.