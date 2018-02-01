Центробанк учитывает риски от новых санкций США

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ учитывает риски новых санкций США. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«По-прежнему неопределенность остается, мы это тоже учитываем», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина сообщила, что распространение санкций на ОФЗ не будет иметь большого эффекта для экономики.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях. Также минфин США анонсировал санкции вслед за «кремлевским докладом».