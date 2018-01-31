Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах

Компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», — заявил Nord Stream 2.

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Уточняется, что в начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выдал положительное заключение на проектную документацию участка «Северного потока – 2 в России».