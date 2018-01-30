Россия запросила консультации в ВТО по делу о свинине

Россия запросила консультации с ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об импорте свинины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ВТО.

«Российская Федерация запросила консультации ВТО с Евросоюзом по вопросу российского заявления о том, что страна выполнила решение ВТО относительно ограничений на импорт живых свиней, свинины и прочей свиной продукции из Евросоюза», — сказано в материалах.

Ранее сообщалось, что Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о свинине.