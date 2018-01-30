Путин: Россия пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад» США. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы ждали этого списка и готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю. Мы воздержимся пока от этих шагов», — сказал Путин.
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Ранее сообщалось, что президент пошутил об отсутствии его имени в «кремлевском списке».
Как стало известно, США опубликовали «кремлевский доклад».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.