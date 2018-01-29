В Госдуме заявили, что «кремлевский доклад» безразличен россиянам

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что новые антироссийские санкции и «кремлевский доклад» глубоко безразличны простым россиянам, передает РИА «Новости».

«Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого «кремлевского доклада», который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично», — сказал Толстой.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов США намерено обнародовать «Кремлевский доклад» в ближайшие часы.

Доклад подготовил офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) минфина США. В документе, как предполагается, содержится список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, против которых будет предложено ввести санкции.