Власти США пообещали обнародовать «Кремлевский доклад» в ближайшие часы

Министерство финансов США намерено обнародовать «Кремлевский доклад» в ближайшие часы, передает CNN.

Об этом рассказал первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах.

«Да, минфин действительно планирует выпустить сегодня, чтобы сделать следующий шаг в этом деле», --сказал он.

Министр финансов США Стивен Мнучин должен представить конгрессменам так называемое «Кремлевское досье». Его подготовил офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) минфина США. В документе, как предполагается, содержится список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, против которых будет предложено ввести санкции.