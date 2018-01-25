Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ОАК.

«ОАК в настоящее время ведет работу над рядом перспективных проектов, в том числе над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160», — заявили в корпорации.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет.

По словам ведущего эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, появление сверхзвукового гражданского самолета возможно в ближайшие годы в сегменте бизнес-джетов, но в коммерческой авиации экономически не целесообразно.