Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили поставки газа

Министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудили совместные проекты, в том числе, поставки СПГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Новака.

«Проекты. Конкретно – статус реализации проектов, которые в рамках межстранового взаимодействия в энергетике (реализуются – «Газета.Ru»), по дорожной карте, которую мы обсуждали», – сказал Новак, комментируя тему встречи с аль-Фалихом.

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Он добавил, что поставки СПГ также были темой обсуждения.

Ранее сообщалось, что Новак провел встречу с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.