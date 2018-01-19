Орешкин рассказал, чего ждать от цен на нефть

Текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы, в среднесрочной перспективе вероятно их падение до $60. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

«Рынок балансируется и явно, что текущие цены — около $70 за баррель — они, конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка», — сказал Орешкин.

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Он отметил, что рыночные ожидания говорят о снижении цен на нефть.

«Можно посмотреть просто на рыночные ожидания, если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижение цен на нефть. Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше $60 за баррель», — добавил министр.

Орешкин подчеркнул, что текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи разными странами.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович также допустил снижение цен на нефть.