Дворкович допустил снижение цен на нефть

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что он допускает снижение цен на нефть из-за волатильности рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нефтяной рынок был и остается волатильным, поэтому говорить об устойчивости роста тяжело. Действуют несколько факторов, которые влияют на цены. Понятно, что при таких ценах вновь становятся выгодными многие проекты по добыче сланцевой нефти, извлечению трудноизвлекаемых запасов. Поэтому цены в какой-то момент опять могут пойти вниз», — сказал Дворкович.

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Он также подчеркнул, что власти мониторят ситуацию.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика по-прежнему зависит от цен на нефть.