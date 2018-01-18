Международные резервы России выросли на $5,3 млрд

За неделю международные резервы России выросли на 1,2% и на 12 января составили $437,9 млрд против $432,6 млрд на 5 января, сообщает Банк России.

«Международные резервы за неделю увеличились на $5,3 млрд, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и возврата средств банками-резидентами Банку России по сделкам «валютный своп» и на 12 января составили $437,9 млрд», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.