Минфин сообщил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа

Правительство приняло решение создать опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством России принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам», — сообщил Минфин.

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Уточняется, что банк будет иметь разветвленную сеть отделений.

«В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность России», — добавили в министерстве.

В прошлом году сообщалось, что в России для обслуживания гособоронзаказа могут создать отдельный банк.