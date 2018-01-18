Минфин сообщил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа
Правительство приняло решение создать опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Об этом сообщается на сайте Минфина.
«В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством России принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам», — сообщил Минфин.
Уточняется, что банк будет иметь разветвленную сеть отделений.
«В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность России», — добавили в министерстве.
В прошлом году сообщалось, что в России для обслуживания гособоронзаказа могут создать отдельный банк.